8 فرق حسمت تأهلها رسمياً إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

أسدل الستار عن الجولة الخامسة من لبطولة دوري أبطال أوروبا التي شهدت تأهل 8 فرق بشكل رسمي إلى دور الستة عشر رغم أنه تبقى جولة أخرى على انتهاء دور المجموعات.

وصعد برشلونة قبل قليل إلى ثمن النهائي رسمياً بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليشتغل الصراع بين الفريق الألماني وإنتر ميلان على البطاقة الثانية.

وهناك مجموعتان حتى الآن لم يتأهل منها أي فريق إلى ثمن النهائي، وهي المجموعة الخامسة التي تضم كل من ليفربول، نابولي، سالزبورج وجينك، والمجموعة الأخيرة التي تشهد تصدر أياكس على حساب فالنسيا وتشيلسي اللذان يبتعدان عنه بفارق نقطتين.

وكان ريال مدريد وباريس سان جيرمان قد حسما بطاقتي التأهل يوم أمس بعد تعادلهما بهدفين نظيفين، لكن صدارة المجموعة سوف تذهب للفريق الفرنسي كون الفارق بينهما 5 نقاط.

وبعد أن حسمت 8 فرق التأهل إلى الدور التالي، يتواصل الصراع على البطاقات الثمانية المتبقية في الجولة الأخيرة بين 16 فريقاً، بينما تم إقصاء 8 فرق من البطولة بشكل نهائي.

الفرق التي تأهلت إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

باريس سان جيرمان

ريال مدريد

بايرن ميونخ

توتنهام

مانشستر سيتي

يوفنتوس

برشلونة

لايبزيج

فرق تم إقصائها من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

كلوب بورج

جلطة سراي

زفيزدا

أوليمبياكوس

لوكوموتيف موسكو

جينك

سلافيا براج

ليل