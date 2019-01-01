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برشلونة يصدر بيانًا بشأن إصابة ديمبلي

الخميس 28 نوفمبر 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يصدر بيانًا بشأن إصابة ديمبلي


وكالات / سما /

أصدر نادي برشلونة، بيانًا بشأن الإصابة التي تعرض لها الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم الفريق، خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال برشلونة، على حسابه الرسمي على "تويتر": "ديمبلي يُعاني من إصابة في فخذه الأيمن، وفي انتظار الفحوصات الطبية الدقيقة للوقوف على مدى الإصابة".

وتعرض ديمبلي للإصابة، بعد التحام مع مانويل أكانجي مدافع دورتموند، في الدقيقة 25، حيث جلس على أرض الملعب وخلع حذاءه، وقرر فالفيردي مدرب البلوجرانا الدفع بأنطوان جريزمان بدلا منه.

#برشلونة #عثمان ديمبلي

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