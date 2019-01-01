فيديو.. تعادل مثير بين فالنسيا وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

خيم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على المباراة التي جمعت بين فريقي فالنسيا الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب "مستايا".

وتقدم فالنسيا في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب كارلوس سولر، وأدرك الضيوف التعادل على الفور بواسطة ماتيو كوفاسيتش لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل 1-1.

واحتاج تشيلسي لـ5 دقائق فقط عقب صافرة انطلاق الشوط الثاني، ليسجل هدفا ثانيا حمل توقيع اللاعب كريستيان بوليسيتش.

وأدرك "الخفافيش" التعادل قبل نهاية المباراة المثيرة بـ6 دقائق بواسطة اللاعب ماجوميد أوزدوييف، ليمنح فالنسيا نقطة التعادل.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 8 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة بشكل مؤقت، بالتساوي مع فالنسيا ومتفوقا بفارق الأهداف.

وتختتم مباريات الجولة الخامسة من المجموعة باللقاء الذي يجمع بين أياكس الهولندي وليل الفرنسي في وقت لاحق من مساء يوم الأربعاء.