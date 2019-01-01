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الجيش الإسرائيلي يزعم: احباط محاولة تهريب معدات عسكرية لقطاع غزة (صور

الخميس 28 نوفمبر 2019 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يزعم: احباط محاولة تهريب معدات عسكرية لقطاع غزة (صور


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، أحبط محاولة لتهريب معدات عسكرية، لقطاع غزة عن طريق معبر إيرز.

وقالت القناة العبرية، إن الجيش الإسرائيلي، صادر صباح اليوم، 325 رزمة بريدية، بزعم احتوائها على معدات عسكرية ومواد ممنوعة.

ونقلت القناة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن الطرود البريدية، تحتوي على أسلحة، ومعدات عسكرية، وكاميرات، وطوافات، ومناظير، وأجهزة الكترونية".

وأشارت القناة العبرية، الى أن هذه البضائع، تم شراؤها عن طريق الانترنت، بواسطة مواقع البيع الإلكتروني، مثل موقع "اكسبريس"، و"أمازون".

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