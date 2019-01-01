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فيديو.. برشلونة يتأهل إلى دور 16 بفوز مثير على دورتموند

الخميس 28 نوفمبر 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يتأهل إلى دور 16 بفوز مثير على دورتموند


وكالات / سما /

تمكن برشلونة الإسباني من التأهل رسمياً إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بعد ضرب ضيفه الألماني بوروسيا دورتموند بثلاثية لهدف مساء الأربعاء في الجولة قبل الختامية من دور المجموعات.

دخل برشلونة المباراة بقوة من أجل تسجيل هدفاً مبكراً لكنه تفاجئ بمحاولة كادت أن تسفر هدفاً مع أولى دقائق المباراة لكن المدافع صامويل أومتيتي أبعد الكرة من خط المرمى.

و سجل لويس سواريز هدفاً غير شرعياً بسبب وقوعه في مصيدة التسلل لكنه كان مؤشراً على اهتزاز شباك حارس الضيوف رومان بوركي.

و بالفعل كرر سواريز محاولته و هذه المرة نجح في وضع برشلونة في المقدمة بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي في الدقيقة 29.

و بعد 4 دقائق فقط ، ضاعف برشلونة من تقدمه بهدف ثان و هذه المرة حمل امضاء ميسي بعد صناعة من سواريز الذي رد الهدية لليو.

و لم يكتف ميسي عن مهمة توزيع الهدايا في اللقاء ، ليصنع الهدف الثالث للبلوجرانا و الذي تكفل بتسجيله أنطوان جريزمان عند الدقيقة 67.

و دون الإنجليزي جادون سانشو هدف دورتموند الأول في المباراة عند الدقيقة 77 لكنه لم يكن كافياً ليُجنب فريقه الخسارة علماً بأن العارضة حرمته من تسجيل هدفاً ثانيا في الدقيقة 87.

نتيجة ترفع رصيد برشلونة للنقطة الحادية عشر ليتأهل رسمياً لدور الستة عشر في صدارة المجموعة بينما يتوقف رصيد الفريق الألماني عند النقطة السابعة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف إنتر ميلان الإيطالي الوصيف.

#برشلونة #بروسيا درتموند

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