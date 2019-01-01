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مواجهات واعتقالات في الضفة

الخميس 28 نوفمبر 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات واعتقالات في الضفة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، 5 مواطنين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بعد عمليات دهم وتفتيش تخللها مواجهات في بعض المناطق.

واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز عقب اقتحامها منزل عائلة أبو عكر في المخيم وتحطيم محتوياته.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس شمالًا وتمركزت على مداخل مخيم بلاطة وعسكر وبلاطة البلدة، وقامت باعتقال الشاب خضر الشريف من منزله في مخيم العروب شمال الخليل، والشاب مجاهد جبريل من مخيم بلاطة أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس، واقتحمت بلدة بيت أُمّر شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين واعتقلت المواطن أحمد الصفوري، ويزيد الصفوري، وأحمد العامر.

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