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الرئيس الصيني: ندعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني

الخميس 28 نوفمبر 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الصيني: ندعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني


القدس المحتلة / سما /

عبّر الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تهانيه بمناسبة إحياء الأمم المتحدة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي رسالة تهنئته الخاصة، قال شي، الأربعاء، إن قضية فلسطين في قلب قضية الشرق الأوسط، مضيفًا أن من مصلحة المجتمع الدولي أن يجد حلًا عادلًا وشاملًا للقضية الفلسطينية، ويساعد فلسطين وإسرائيل على تحقيق التعايش السلمي والتنمية المشتركة.

وأضاف شي أنه يجب على المجتمع الدولي أن يحمي النزاهة والعدالة، ويتمسك بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فضلا عن مبدأ "الأرض مقابل السلام" وحل الدولتين، من أجل خلق أجواء تفضي إلى استئناف محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية.

وأكد الرئيس الصيني أن الصين بصفتها صديقًا وشريكًا وشقيقًا طيبًا للشعب الفلسطيني، فهي داعم ثابت لمحادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية.

وأوضح أن الصين تدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتدعم فلسطين في بناء دولة مستقلة وذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت شي إلى أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي على دفع محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية قدما، والسعي من أجل إحلال سلام دائم وعادل وشامل في الشرق الأوسط.

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