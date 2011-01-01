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الاحتلال ينقل الأسير نائل البرغوثي إلى معتقل "هداريم" ويفرض عليه عقوبات

الخميس 28 نوفمبر 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نقلت إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي الأسير نائل البرغوثي (62 عاما) من معتقل "بئر السبع – ايشل" إلى معتقل "هداريم".

وأوضح نادي الأسير، في بيان، صدر عنه اليوم الخميس، أن عملية النقل جاءت كجزء من جملة عقوبات تم فرضها على الأسير البرغوثي، تمثلت بـعزله انفراديا لمدة أسبوع في زنازين "بئر السبع" الضيقة والمليئة بالحشرات، وفرض غرامة عليه، وحرمانه من زيارة العائلة القادمة.

ولفت إلى أن إدارة المعتقلات نفذت إجراءاتها بحق الأسير البرغوثي بعد أن تذرعت بصدور تصريحات عنه، لمناسبة مرور 40 عاما على اعتقاله.

وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الأسير البرغوثي لجملة من العقوبات؛ بذريعة صدور رسائل وتصريحات من الأسر.

يذكر أن الأسير البرغوثي وهو من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، يقضي أطول فترة اعتقال في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ومدتها 40 عاما، منها 34 عاما ونصف قضاها بشكل متواصل، إلى أن أُفرج عنه عام 2011 في صفقة تبادل "وفاء الأحرار"، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله عام 2014 إلى جانب العشرات من رفاقه المحررين في الصفقة، وقد أصدرت سلطات الاحتلال بحقه حُكمًا بالسجن لمدة 30 شهراً، إلى أن قررت بعد انقضاء الحكم أن تُعيد له حكمه السابق ومدته مؤبد و18 عاما.

وفي أواخر عام 2018، قتلت قوات الاحتلال ابن أخيه صالح البرغوثي، واعتقلت عاصم، وهو شقيق الشهيد صالح، واعتقلت والدهم عمر البرغوثي، وأفراد عائلته، وهدمت منزلين للعائلة، عدا عن عمليات التنكيل التي تعرضت له العائلة وما تزال، علماً أن غالبية عائلته تعرضت للاعتقال عشرات المرات.

#الاحتلال #نائل البرغوثي

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