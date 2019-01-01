شرطة الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى ومصلى باب الرحمة

القدس المحتلة / سما /

اقتحم 48 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى حتى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأضافت المصادر، أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، ونفذت جولة داخل باحاته، وسط تفتيش المكان، وتفحصه.

وكان 75 مستوطنا بينهم 25 طالبا يهوديا قد اقتحموا الأقصى يوم أمس، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.