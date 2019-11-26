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جامعة الأقصى تنظم وقفةَ استنكارٍ ضد التآمر الأمريكي الإسرائيلي على شعبنا

الخميس 28 نوفمبر 2019 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

ضمن فعاليات التنديد بإجراءات التآمر الأمريكي الإسرائيلي على شعبنا وقضيته، نظمت إدارة الجامعة وقفةً استنكارِ ضد قرارات الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال، بحضور القائم بأعمال رئيس الجامعة أ.د. أيمن محمود صبح، وأعضاء مجلس الجامعة وجمع غفير من العاملين الاكاديميين والإداريين والطلبة.

افتُتِحت الوقفة أمام بوابة مبنى القدس بحرم الجامعة - غزة، بقراءة الفاتحة على روح الشهيد الأسير سامي أبو دياك، الذي استشهد صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019م في سجون الاحتلال.

وخلال كلمته أكد أ.د. صبح، على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والالتزام بقرارات الشرعية الفلسطينية ممثلة بفخامة السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، لإسقاط ما يسمى "بصفقة القرن"، والحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، موضحاً بأن شعبنا الفلسطيني شعب الشهداء والجرحى والأسرى مؤمنون بعدالة قضيتنا، منتصرون بجهودنا وسواعدنا، باقون كما الشجر نموت وقوفًا ولا ننحني.

#جامعة الأقصى

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