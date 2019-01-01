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حالة الطقس : أجواء باردة نسبياً

الخميس 28 نوفمبر 2019 07:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء باردة نسبياً


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
السبت: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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