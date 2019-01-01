المالكي يؤكد أهمية تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية بين فلسطين وروسيا

رام الله / سما /

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أهمية تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية بين فلسطين وروسيا، مثمنا الدعم الروسي لدولة فلسطين على مختلف الأصعدة.

وقال المالكي "نحن في دولة فلسطين نعول كثيرا على الحكومة الروسية والشعب الروسي الصديق للعب دور كبير في استمرار دعم فلسطين في كافة المحافل الدولية من أجل تحقيق الهدف الأسمى والمتمثل في رفع الاحتلال عن أرض دولة فلسطين".

وتبادل المالكي مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف رسائل التهنئة لمناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة والاربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية.

ووجه دعوة لنظيره الروسي لافروف لزيارة دولة فلسطين.

وأعرب الوزيران عن رضاهما عن مستوى تطور علاقات الصداقة التاريخية بين دولة فلسطين، وجمهورية روسيا الاتحادية، وشددا على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون في كافة المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.