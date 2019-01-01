جنين: مسيرة جماهيرية في سيلة الظهر وجبع للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد أبو دياك

جنين / سما /

انطلقت في بلدتي سيلة الظهر وجبع جنوب جنين، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة جماهيرية للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد الأسير سامي أبودياك.

وندد المشاركون في المسيرة بالجريمة البشعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد الأسير أبو دياك، مطالبين العالم بأجمع التحرك ووقف الصمت عن جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق أبناء شعبنا والحركة الأسيرة خاصة.

وأم مئات المواطنين، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والفعاليات والقوى من جنين وكافة محافظات الوطن، بيت عزاء الشهيد سامي أبو دياك في بلدته سيلة الظهر، بمشاركة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء محمد غنام.

وألقيت عدة كلمات في بيت العزاء، نددت بالجريمة البشعة بحق الشهيد الأسير أبو دياك، مطالبين كافة أحرار العالم بالتدخل من أجل تسليم جثمان الشهيد.