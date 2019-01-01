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الرئيس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى قطر

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى قطر


الدوحة /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الأربعاء، السفراء العرب المعتمدين لدى دولة قطر.

ووضع الرئيس السفراء العرب، في صورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.

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