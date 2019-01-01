  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تعلن اعتقال 8 "عملاء CIA" على خلفية الاحتجاجات

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن اعتقال 8 "عملاء CIA" على خلفية الاحتجاجات


طهران /سما/

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، احتجاز 8 عناصر "مرتبطة" بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقال مدير عام شؤون مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية (لم يُذكر اسمه)، إنهم ألقوا القبض على عدد من العناصر التي كانت "تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب، ونقلها إلى خارج البلاد، قبل قيامهم بهذا الأمر"، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء (رسمية).

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أنه "تم القبض على 6 من هؤلاء العناصر الذين كانوا متواجدين في أعمال الشغب، وينفذون أجندات الجهاز الاستخباري، كما تم الكشف عن اثنين آخرين منهم كانا يجمعان المعلومات لنقلها إلى الخارج، واعتقالهما قبل مغادرة البلاد".

وأوضحت الوزارة أن "هذه العناصر قد دُربت على جمع المعلومات تحت غطاء المواطن الصحافي، لدى دول مختلفة (لم تسمها) وبتمويل من جهاز الاستخبارات الأميركي".

وأضاف: "وضعت (العناصر) تحت الرصد الاستخباري (من قبل وزارة الأمن) حيث اتضح عقب تصعيد الشغب، بأنها تلقت أوامر للحضور في هذه الأحداث وإعداد تقارير حولها، ولا سيما مصورة".

وتشهد إيران منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، تسببت بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن، واعتقلت السلطات على إثرها المئات، فيما تتهم جهات رسمية "أطرافًا خارجية"، بالسعي لإخلال النظام العام.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يوجّه تحذيرًا للفصائل بغزة

بعد فشل لقاء اشتية.. المحررون المقطوعة رواتبهم يستأنفون الإضراب عن الماء

مدير عام الشرطة بغزة: سنوقف جميع الحملات بسبب الظروف الصعبة

بينيت يتوعد غزة : من يطلق الصواريخ يتلقى الرد

الرئيس يهاتف مشعل..

الجيش والشاباك يعارضان.. بنيت يقرر احتجاز جثامين الشهداء وعدم اعادتهم لعائلاتهم

زعيم حزب العمال البريطاني يرفض الاعتذار لليهود

الأخبار الرئيسية

غزة: قرار بتأجيل مسيرات العودة التي كانت مقررة يوم الجمعة القادم

100

بالصور.. بدء تجهيز المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة

ما نشر عنها ليس دقيقًا.. حنا ناصر يسلم رسمياً الرئيس عباس رد حماس الخطي حول الانتخابات

غانتس

لا يمكن تجاهل ما يحدث بغزة.. غانتس مهددا إيران وحزب الله: "لا تجربونا ونحن أقوياء وموحدون"

ملادينوف

تفاصيل.. وزير الحرب الاسرائيلي يلتقي ميلادينوف ويبحثان الوضع الامني بغزة وقضية جثث الشهداء