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جنرال "إسرائيلي" يحذر: تل أبيب لن تتحمل حجم النار من إيران

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال "إسرائيلي" يحذر: تل أبيب لن تتحمل حجم النار من إيران


القدس المحتلة / سما /

حذر جنرال إسرائيلي من اشتعال حرب بين "إسرائيل" وايران، لما لها من خطورة كبيرة على "إسرائيل"، مشيراً إلى أن إيران سيكون هجومها من عدة محاور والدفاعات الجوية "الإسرائيلية" لن يكون بمقدورها التصدي لحجم النار الذي سيسقط على المدن "الإسرائيلية".

وأوضح الجنرال تسيفيكا حيموفيتش، أن إسرائيل غير جاهزة لدخول حرب مع إيران، موضحاً أن آلاف الصواريخ ستنهمر على إسرائيل رغم امتلاك اسرائيل كميات كبيرة من المضادات الأرضية. بحسب صحيفة معاريف العبرية .

وذكرت الصحيفة عن حيموفيتش، أنه في حال استهدفت إيران مصنع في مدينة حيفا، فهذا معناه إعلان حرب فعلية، خاصة وأن إيران ستهاجم بلاده من جميع الاتجاهات، حيث سيقف حزب الله اللبناني مع إيران، وكذلك سوريا، وكل منهما سيفتح جبهة ضد "إسرائيل". مذكراً بأن حزب الله لديه 130 الف صاروخ موجه نحو "إسرائيل".

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