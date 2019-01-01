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إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني


القدس المحتلة / سما /

 يوافق يوم غد الخميس، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 ليكون يوما عالميا لتأكيد التضامن مع كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وفي هذا اليوم تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم غد، فعالية تضامنية بمقر الجامعة، تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى التضامن والدعم الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.

وأحيت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وبدأت فعاليات هذا اليوم العالمي الذي تنظمه اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه والتنسيق مع بعثة دولة فلسطين المراقبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، باجتماع خاص في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

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