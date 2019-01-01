اشتية يدعو أوروبا للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس

رام الله / سما /

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.

وحث اشتية لدى لقائه سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي في مدينة رام الله، دول الاتحاد الأوروبي على الاستعداد للمساهمة في المراقبة والإشراف على عملية الانتخابات.

وأكد أن الشعب الفلسطيني "لديه تجارب مشرقة في الانتخابات، سواء في الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية أو في انتخابات المجالس المحلية ومجالس الطلبة والغرف التجارية التي لم تتوقف في الضفة الغربية طوال السنوات الماضية".

وقال اشتية إن "هناك إرادة سياسية ثابتة لدى القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات والتغلب على أي تحديات يفرضها أي طرف، لأن ديمقراطية الشعب الفلسطيني كانت ضحية للانقسام، والانتخابات هي مخرجنا وبوابتنا لحماية قضيتنا ووحدة شعبنا".