سقوط قذيفة دبابة في مستوطنة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

سقطت مساء اليوم الأربعاء قذيفة دبابة على إحدى المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع جمهورية مصر العربية.

ووفقًا لموقع "والا" العبري فإن قذيفة دبابة طائشة انطلقت من الجانب المصري لتسقط داخل إحدى المستوطنات القريبة من الحدود.

وأضاف الموقع العبري أن هذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي تنطلق فيها النيران من الجانب المصري صوب المستوطنات، دون أن يؤدي سقوطها إلى وقوع إصابات بشرية.

وتسببت القذيفة المصرية بإحداث أضرار مادية بأحد مباني مستوطنة (بني نتساريم) الحدودية مع سيناء ولم تقع أي إصابات بشرية نظرا لأن المبنى كان فارغا".

وأشار أن الموقع العبري إلى أن قذيفة سقطت منذ شهرين، نتيجة لإطلاق نار طائش من الجانب المصري، حيث وقعت في نفس المستوطنة الحدودية، قرب أحد الكنس.

يُشار إلى ان الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة تشهد قتال مستمر ومتواصل بين القوات المصرية وجماعات ارهابية منذ سنوات عدة.