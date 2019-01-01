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في محاولة أخيرة.. إدلشتاين يلتقي بمندوبي "الليكود" و"كحول لفان" لتشكيل الحكومة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
في محاولة أخيرة.. إدلشتاين يلتقي بمندوبي "الليكود" و"كحول لفان" لتشكيل الحكومة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، سيلتقي بفِرق حزبي "الليكود" و"كحول لفان"، في محاولة أخيرة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.
 
ولا زالت أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة قائمة، بعدما عجز رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "كحول لفان" بيني غانتس عن تشكيلها.
 
وكان إدلشتاين، عقد اجتماعاً أمس الثلاثاء، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال خلاله إنه يعتزم العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تمنع الذهاب لانتخابات أخرى.
 
وقال إدلشتين لمقربيه إنه "لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدي، وقد حان الوقت لشخص بالغ ومسؤول، لمنع إجراء انتخابات ثالثة (في غضون عام)، انتخابات تتعارض مع إرادة الشعب"، وفق تعبيره.
 
ورفض مقربو إدلشتين التوضيح، حول كيفية نيته تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بين "الليكود" وتحالف "كحول لفان"، لكنهم قالوا إنه "من المتوقع أن يبذل جهداً ووساطة مع قادة الأحزاب الإسرائيلية في الكنيست، ذلك أنه يتمتع بثقة جميع الأحزاب".

وطلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من إدلشتين، البحث له عن عضو في الكنيست، يحظى بتأييد 61 عضواً من زملائه، ليُكلّفه بتشكيل الحكومة. وإذا تعذّر على إدلشتين ذلك، فستتجه إسرائيل إلى انتخابات ثالثة في مارس/ آذار المقبل.

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