السفير عارف يطلع رئيسة مجلس النواب البحريني على آخر المستجدات الفلسطينية

المنامة /سما/

أطلع سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل، على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

وتطرق عارف، خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس في العاصمة المنامة، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني، إلى التحديات والتهديدات التي تواجهها قضيتنا.

وتحدث عن قرارات الإدارة الأميركية المعادية لشعبنا، والمنحازة بالمطلق لدولة الاحتلال، وآخرها إعلانها شرعنة المستوطنات التي أكدت جميع القوانين والمواثيق الدولية أنها غير قانونية ولا شرعية، كونها مقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدورها، جددت زينل موقف بلادها المساند لشعبنا الذي يناضل من أجل نيل حريته واستقلاله، مؤكدة تقديم الدعم البرلماني على صعيد البرلمانات العربية والدولية، انطلاقا من موقف البحرين تجاه دعم قضية فلسطين في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.

وشددت على أأن للشعب الفلسطيني الحق في نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.