  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير عارف يطلع رئيسة مجلس النواب البحريني على آخر المستجدات الفلسطينية

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير عارف يطلع رئيسة مجلس النواب البحريني على آخر المستجدات الفلسطينية


المنامة /سما/

 أطلع سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل، على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

وتطرق عارف، خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس في العاصمة المنامة، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني، إلى التحديات والتهديدات التي تواجهها قضيتنا.

وتحدث عن قرارات الإدارة الأميركية المعادية لشعبنا، والمنحازة بالمطلق لدولة الاحتلال، وآخرها إعلانها شرعنة المستوطنات التي أكدت جميع القوانين والمواثيق الدولية أنها غير قانونية ولا شرعية، كونها مقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدورها، جددت زينل موقف بلادها المساند لشعبنا الذي يناضل من أجل نيل حريته واستقلاله، مؤكدة تقديم الدعم البرلماني على صعيد البرلمانات العربية والدولية، انطلاقا من موقف البحرين تجاه دعم قضية فلسطين في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.

وشددت على أأن للشعب الفلسطيني الحق في نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن نص رد حركة حماس الخطي بخصوص الانتخابات.. وهذا ابرز ما تناوله!

الاحتلال: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف واصابة مستوطنة بجراح

الرئيس : ليست لدينا مشكلة مع إيران.. وسنجري الانتخابات تحت كل الظروف وبأقصى سرعة

بعد فشل لقاء اشتية.. المحررون المقطوعة رواتبهم يستأنفون الإضراب عن الماء

بينيت يتوعد غزة : من يطلق الصواريخ يتلقى الرد

بعد "تمرد الليكود".. نتنياهو يلتقي رئيس الكنيست الاسرائيلي وهذا ما بحثاه

تتويج لـ(10) رحلات مكوكية.. ناصر: تسلمنا موافقة حماس على إجراء الانتخابات

الأخبار الرئيسية

ما نشر عنها ليس دقيقًا.. حنا ناصر يسلم رسمياً الرئيس عباس رد حماس الخطي حول الانتخابات

غانتس

لا يمكن تجاهل ما يحدث بغزة.. غانتس مهددا إيران وحزب الله: "لا تجربونا ونحن أقوياء وموحدون"

ملادينوف

تفاصيل.. وزير الحرب الاسرائيلي يلتقي ميلادينوف ويبحثان الوضع الامني بغزة وقضية جثث الشهداء

الجيش والشاباك يعارضان.. بنيت يقرر احتجاز جثامين الشهداء وعدم اعادتهم لعائلاتهم

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو يوجّه تحذيرًا للفصائل بغزة