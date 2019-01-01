ما نشر عنها ليس دقيقًا.. حنا ناصر يسلم رسمياً الرئيس عباس رد حماس الخطي حول الانتخابات

رام الله / سما /

سلمت لجنة الانتخابات المركزية، يوم الأربعاء، رد حركة حماس بالموافقة على المشاركة بالانتخابات العامة إلى الرئيس محمود عباس.

وبعث د. حنا ناصر رئيس اللجنة رسالة خطية، إلى الرئيس عباس الموجود حالياً في قطر، بين فيها مجمل موقف الفصائل من الانتخابات، وموقف حركة حماس على وجه الخصوص، متضمنة الرسالة الخطية التي تلقتها اللجنة من حركة حماس يوم الثلاثاء، والتي تشير إلى موافقتها على المشاركة بالانتخابات العامة المقبلة.

وقالت اللجنة في بيان لها عبر موقعها، إن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام حول تسريبات لنص رسالة حركة حماس ليس دقيقاً، ولا يحمل موقف حركة حماس الكامل، الذي تسلمته اللجنة رسميا في الورقة المقدمة إليها، والتي بدورها نقلته إلى عباس.