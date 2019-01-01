البرلمان الأوروبي يوافق على المفوضية الأوروبية برئاسة فون دير لاين

ستراسبورغ /سما/

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأغلبية واسعة على المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة الألمانية أورسولا فان دير لاين، في آخر مرحلة قبل تولي الفريق مهامه في الأول من كانون الأول/ ديسمبر.

وحصل الفريق الذي يتولى مهامه خلفا للمفوضية التي كان يرئسها جان كلود يونكر، على 461 صوتا مقابل 157 نائبا أوروبيا صوتوا ضده و89 امتنعوا عن التصويت.

وقبل التصويت، قدمت فون دير لاين حقائب المفوضين الذين أحاطوا بها بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وشددت على أولوياتها في السنوات الخمس المقبلة بينها القطاع الرقمي ومكافحة تبدل المناخ ووعدت بإبرام "ميثاق أخضر" في بداية ولايتها.

ويضم فريق المفوضين عددا قياسيا من النساء يبلغ 12 امرأة مقابل تسع في الفريق السابق الذي كان يقوده جان كلود يونكر.

وقالت فون دير لاين التي تم إرجاء توليها مهامها رسميا شهرا إلى الأول من كانون الأول/ ديسمبر "رسالتي بسيطة: لنبدأ العمل."