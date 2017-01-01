رام الله: ورشة عمل حول التخطيط الحضري

رام الله / سما /

أكد متحدثون خلال ورشة عمل، عقدت اليوم الأربعاء بمدينة رام الله، أن التخطيط الحضري العلمي المبني على أسس ومعايير محددة، هو المنطلق الأساس لتجاوز التحديات التي تعيق النمو الحضري في فلسطين، ويساهم في عملية التخطيط بشكل فعال.

المتحدثون خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الحكم المحلي، للتعريف حول ماهية الأدوات المبتكرة من أجل التخطيط الحضري في فلسطين، ضمن مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية، حيث إن التخطيط ما بين المحافظات بشكل كامل هو أساس من أساسات استقلال الدولة.

وتنفذ وزارة الحكم المحلي المشروع الممول من البنك الدولي، عبر صندوق تطوير وإقراض البلديات. ويستهدف 30 هيئة محلية ضمن خمس مناطق حضرية رئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحديدا في منطقة نابلس الحضرية، منطقة رام الله والبيرة الحضرية، منطقة بيت لحم الحضرية، منطقة الخليل الحضرية، ومنطقة غزة الحضرية.

ويهدف المشروع، ومدته 4 سنوات (2017-2021)، إلى تعزيز قدرات المراكز الحضرية المستهدفة للتخطيط لنمو حضري مستدام، من خلال المساعدة بتجهيز المناطق الحضرية بالمعلومات والأدوات والتحليلات اللازمة.

وقال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إن التخطيط الحضري العلمي المبني على أسس ومعايير محددة، هو المنطلق الأساس لتجاوز التحديات التي تعيق النمو الحضري في فلسطين، حيث يخرج عن نطاق العشوائية، ويأخذ بعين الاعتبار كافة السيناريوهات الواقعية التي تعتمد على البيانات الحقيقة والمستمدة من الواقع المعاش.

ولفت لأهمية هذه الأداة التخطيطية التي تعتبر ثمرة أساسية من هذا البرنامج الهام، الهادف إلى وضع نماذج تخطيطية مشتركة بين المراكز الحضرية المتجاورة، ولوضع تصورات للعلاقة بين المراكز الحضرية سواء على مستوى تقديم الخدمات أو العلاقة الإدارية فيما بينها.

وشدد الصالح على أهمية أن يكون الإبداع والتفكير هو الأساس في عملية التخطيط للخروج عن المألوف والتغلب على التحديات الحالية، لأن وضعنا يواجه مجموعة من العوامل والتحديات الحضرية الناشئة، وأخطرها التخطيط لإزالة وجود شعب ومسح هويته الحضرية والتاريخية.

بدوره، قال ممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار إن البنك يلحظ الدور الهام للهيئات المحلية في تطوير البنية التحتية، وتحسين حياة المواطنين، بما في ذلك برنامج مشروع تطوير خدمات الحكم المحلي.

وبين أن المشروع يدعم الهيئات المحلية في المناطق الخمسة، لتعمل بشكل حضري نحو زيادة النمو الاقتصادي، والتغلب على العقبات عبر العمل المشترك.