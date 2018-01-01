لجنة دعم الصحفيين: حذف 14 ألف منشور لفلسطينيين من "غوغل" و"فيسبوك"

غزة / سما /

استنكرت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين بشدة خضوع الشركات المُزوِّدة لخدمات الإنترنت لحذف المحتوى الفلسطيني بعد ضغوط مارستها حكومة الاحتلال الاسرائيلي على فيسبوك وغوغل ويوتيوب وتويتر.

واكدت لجنة دعم الصحفيين في تصريح صحفي اليوم الأربعاء27 نوفمبر 2019م انه وفقا لإحصائيات نشرها المركز القانونيّ للدفاع عن حقوق فلسطينيي الداخل المحتل "عدالة" فإنه في عام 2018، ارتفعت الطلبات التي تقدمت بها وحدة السايبر التابعة لحكومة الاحتلال بنسبة 600 بالمائة، وأنّ عدد هذه الطلبات في عام 2018 وصل إلى أكثر من 14 ألف طلب وقد استجابت الشركات لطلبات "وحدة السايبر الإسرائيلية" وحذفت المحتوى الفلسطيني حيث تمّ حذف نحو 90 بالمائة من المحتويات التي طلبت الوحدة بحذفها، سواءً بشكلٍ كاملٍ أوْ جزئيٍّ .

وبينت اللجنة ان هناك ملاحقة للمحتوى الفلسطيني في الوقت الذي تعج فيه الصفحات الاسرائيلية بخطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على القتل نحو الفلسطينيين والعرب.

وأشارت اللجنة أن إدارة فيسبوك على وجه التحديد قامت بحذف مئات الحسابات والصفحات الفلسطينية خلال عامي 2018 و2019 نتيجة الضغوط التي يمارسها الاحتلال لكنها في ذات الوقت لم تقدم على حذف أي من الصفحات الاسرائيلية التي تقوم بالتحريض والعنصرية.

وأوضحت لجنة دعم الصحفيين أن هناك معايير غير قانونية وغير أخلاقية تمارسها إدارة الفيسبوك تجاه المحتوى الفلسطيني حين تقوم بحذفه بشكل دائم في مخالفة للمعايير التي انطلق من أجلها موقع فيسبوك.