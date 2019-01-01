لا يمكن تجاهل ما يحدث بغزة.. غانتس مهددا إيران وحزب الله: "لا تجربونا ونحن أقوياء وموحدون"

القدس المحتلة / سما /

سعى رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، خلال جولة عند حدود إسرائيل الشمالية، اليوم الأربعاء، إلى منافسة خصمه اليميني ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وراح يطلق التهديدات ضد إيران وحزب الله وفصائل المقاومة في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غانتس قوله "رغم أننا نتواجد في الشمال، لكن لا يمكن تجاهل ما يحدث في الجنوب"، بعد أن تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مساء أمس، وقصف إسرائيل لموقع تابع لحركة حماس في القطاع.

وأضاف غانتس في تهديد لإيران وحزب الله "لا تجربونا، ونحن سنكون أقوياء وموحدين وسنرد بقوة لم يشهد لبنان مثيلا لها".

ولا تزال إسرائيل تتوقع ردا من إيران، أو أحد أذرعها، على غارات شنتها الأسبوع الماضي واستهدفت مواقع لإيران وميليشياتها في سورية، أسفرت عن مقتل 23 شخصا، بينهم 16 شخصا غير سوريين.

وتطرق غانتس إلى الأزمة السياسية الإسرائيلية، والتوقعات بالتوجه إلى انتخابات ثالثة للكنيست، بعد أن فشل هو ونتنياهو بتشكيل حكومة. واعتبر أنه "ينبغي الانشغال بالدولة وليس برأس الدولة، وبدلا من الانشغال بما يحتاج إليه الشمال وما يحتاج إليه الجنوب، ننشغل بما يحتاج إليه نتنياهو". وقال إنه يواصل محاولاته لتشكيل حكومة وحدة.

وقال غانتس "إننا نبحث عن أي طريق من أجل الوصول إلى وحدة. ونبحث عن أية إمكانية من أجل قيادة دولة إسرائيل في وجه التحديات الكثيرة أمامها. وأعد مواطني إسرائيل بأنه لن نتوقف عن فعل ذلك، والإصرار على مبادئنا ودفع الأمور قدما".

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن حماس لم تطلق القذائف الصاروخية أمس وإنما أطلقها ناشطون من حركة الجهاد الإسلامي، بشكل مستقل وليس من خلال قرار اتخذته الحركة.