مسؤول إسرائيلي: صواريخ "سديروت" يقف خلفها عناصر بالجهاد

القدس المحتلة / سما /

زعم مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن ما وصفها بـ "العناصر المارقة" في الجهاد الإسلامي هي من تقف خلف عملية إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على مستوطنة سديروت المجاورة لحدود قطاع غزة.

ونقلت قناة 12 العبرية، عن المسؤول قوله إنه بات من الواضح أن من يقف خلف إطلاق الصواريخ هم بالفعل نشطاء من الجهاد الإسلامي عملوا بمفردهم.

وأكد على أن إسرائيل ستواصل العمل بحزم تجاه استمرار عمليات إطلاق الصواريخ.

وكان مقاومون أطلقوا أمس صاروخين تجاه بلدة سديروت، فيما رد جيش الاحتلال بمهاجمة عدد من مواقع المقاومة بغزة.