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ردود فعل إسرائيلية متباينة حيال قرار بينيت بشأن جثامين الشهداء

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردود فعل إسرائيلية متباينة حيال قرار بينيت بشأن جثامين الشهداء


القدس المحتلة / سما /

 تباينت ردود الفعل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بشأن قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت حول منع إعادة جثامين الشهداء لعائلاتهم بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.

وبينما رحبت عائلة الضابط هدار غولدن بالقرار واعتبرته خطوة مهمة للضغط على حركة حماس من أجل إعادة الجنود والمدنيين الإسرائيليين لديها. انتقدت والدة الجندي أورون شاؤول هذه الخطوة.

وقالت عائلة غولدن "من غير المعقول أن يبقى جنودنا بيد حماس ونحن نطلق سراح جثامين عناصرهم، ونمنحهم جائزة لذلك".

فيما قالت والدة شاؤول "قرار بينيت لا يهمني، أريد ابني، ولم يعد بإمكاني الانتظار أكثر من ذلك"، متهمةً المستوى السياسي في إسرائيل بأنه غير مستعد للتفاوض مع حماس التي تطلب الإفراج عن 45 أسيرًا أعيد اعتقالهم من محرري صفقة شاليط، وقالت إن ذلك لا يؤثر على أمن إسرائيل.

وبينما ذكر موقع واللا العبري أن هناك خلافات حادة مع رفض الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك لهذا القرار، إلا أن مصدرًا سياسيًا من مكتب نتنياهو، قال إن قرار بينيت بعدم تسليم جثامين الفلسطينيين كافة وليس فقط عناصر حماس تم بموافقة نتنياهو خلال اجتماع شاركت فيه عائلة غولدن.

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