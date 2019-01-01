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تفاصيل.. وزير الحرب الاسرائيلي يلتقي ميلادينوف ويبحثان الوضع الامني بغزة وقضية جثث الشهداء

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل.. وزير الحرب الاسرائيلي يلتقي ميلادينوف ويبحثان الوضع الامني بغزة وقضية جثث الشهداء


القدس المحتلة / سما /

 التقى نفتالي بينيت وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مع نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مكتب الأول بالقدس.

وبحسب بيان لمكتب بينيت، فإنه تم خلال الاجتماع التركيز على الوضع الأمني خاصةً في قطاع غزة، وكذلك الجبهة الشمالية، وقرار منع تسليم جثث الشهداء الفلسطينيين لذويهم.

وأكد بينيت لميلادينوف، أن إسرائيل لن تقبل بالتواجد الإيراني في سوريا وستواصل العمل بحزم وقوة ضد هذا التواجد.

وبشأن غزة، تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بحماية المصالح الأمنية الإسرائيلية. كما تم مناقشة قرار بينيت بشأن منع إعادة جثث الشهداء والعواقب التي يمكن أن تكون نتيجةً لهذا القرار.

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