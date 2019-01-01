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الاف اللاجئين يتظاهرون في غزة دعما للاونروا وتفويضها

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاف اللاجئين يتظاهرون في غزة دعما للاونروا وتفويضها


القدس المحتلة/سما/


شارك الاف المواطنين في تظاهرة حاشدة ظهر اليوم الاربعاء أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" بغزة.
ورفع المشاركون شعارات تؤكد ضروة استمرار عمل الاونروا حتى تحقيق حق العودة.
وشاركت اعداد كبيرة من تلاميذ المدراس في التظاهرة التي جاءت امتدادا لتظاهرات عديدة في قطاع غزة.من جانبه قال عبد الحي قاسم رئيس نادي خدمات دير البلح ان التظاهرة تحمل رسالة لكل العالم وخاصة الولايات المتحدة الامريكية بان تواصل دعم الوكالة في غزة وفي كل مخيمات اللاجئين.
وطالب ان تستمر الوكالة في عملها لدعم اللاجئين في كل المجالات حتى حل قضية اللاجئين بشكل عادل.
وحذر قاسم من استمرار استهداف عمل الاونروا في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل المؤقت مؤكدا ان العالم هو المسؤول عن معاناة اللاجئين وعليه حل مشاكلهم.
والقى ممثل لاتحاد موظفي الاونروا كلمة اكد فيها على دعم الموظفين لجهود القائم باعمال مفوض الاونروا كريستيان ساندروز في التغلب على مشاكل الاونروا المالية وتجديد التفويض مؤكدا وقوف اللاجئين والموظفين في وجه المحاولات الامريكية والاسرائيلية لتصفية الوكالة.
 

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