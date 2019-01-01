بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في غزة الأربعاء عن آلية السفر عبر معبر رفح لغدٍ الخميس.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب وصل وكالة "صفا" إن السفر سيكون غدًا من الحافلة التاسعة حتى الثانية عشرة من كشف (11/25).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ونوهت الداخلية لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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