إعدام امرأة بمصر قتلت طفلة.. ما قصتها؟

القاهرة / وكالات /

قضت محكمة مصرية بإعدام امرأة شنقا، إثر إدانتها بقتل طفلة في الجيزة، في واقعة مثيرة للجدل.



واتهمت المرأة بقتل طفلة، في واقعة تعود إلى عام 2017، أثناء محاولتها سرقة حلق ذهبي من أذنيها، "من أجل شراء هدية عيد الحب لزوجها"، بحسب صحف محلية.



وقادت الصدفة طالبا بالمرحلة الثانوية إلى اكتشاف الجريمة، حيث اصطدم أثناء سيره بحقيبة بيضاء، ووجد بداخلها الطفلة الصغيرة، وتدعى "شمس".



وأبلغ الطالب أهل الطفلة بأنه وجد جثتها، وبدوره أبلغ الوالد الشرطة بالعثور على ابنته مقتولة، فحضرت قوة أمنية وتحفظت على الجثة لعرضها على الطب الشرعي.



وبالتزامن مع البحث عن قاتل الطفلة، نشبت مشادة كلامية بين صاحب محل مجوهرات وبائع يعمل لديه، عندما صارحه الأخير بحضور سيدة إلى المحل في غيابه تتعذر بمرورها بضائقة مادية وتريد بيع حلق خاص بطفلتها، فانطلقت الشكوك بأن "شمس" قتلت على يد هذه المرأة، وهذا الحلق خاص بها.



وذهب مالك محل المجوهرات بعد ذلك إلى الشرطة الذين تزامن وجودهم داخل منزل شمس، وأخبرهم بالواقعة وامتلاكه فيديو للسيدة بائعة الحلق خلال وجودها داخل المحل، لتبدأ تحرياتهم حولها لكشف لغز الجريمة.



وكشفت التحقيقات أن الطفلة كانت تعتاد اللهو أمام منزلها، والذهاب إلى جارتها القاتلة لتجلس وتتسامر مع ابنتها الرضيعة، ولكن المرأة أقدمت على خنق الطفلة وسرقت حلقها، ثم وضعتها في حقيبة وألقتها أمام الجمعية الشرعية بالقرية