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شؤون الأسرى: الكراهية والتطرّف تفوح من قرار بينيت

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شؤون الأسرى: الكراهية والتطرّف تفوح من قرار بينيت


رام الله / سما /

 نددت هيئة شوؤن الأسرى، اليوم الأربعاء، بقرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء.

وصرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المنظمة قدري أبو بكر، في بيان صحفي، بأن قرار بينيت "تفوح منه الكراهية والتطرف ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم".

وطالب أبو بكر بموقف دولي في مواجهة إسرائيل "التي تثبت يومًا بعد آخر أنها كيان إرهابي يمعن في إجرامه تجاه فلسطين أرضًا وشعبًا، وسط تخاذل دولي واضح بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن بينيت قرر عدم إعادة جثامين القتلى الفلسطينيين إلى عائلاتهم، بغض النظر عن الفصيل الذي ينتمون إليه، على أن يتم إحالة القرار قريبا للتصويت عليه في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر".

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