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الرئيس عباس يجتمع مع أمير قطر في الدوحة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يجتمع مع أمير قطر في الدوحة


رام الله / سما /

اجتمع الرئيس محمود عباس في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية فإن الرئيس عباس أطلع أمير قطر، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق السعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وبحث الرئيس مع أمير قطر، سبل حشد الدعم للموقف الفلسطيني في ظل الهجمة على حقوق شعبنا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.

ووصل سيادته، إلى الدوحة يوم أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية، وكان باستقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.

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