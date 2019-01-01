شيرين سيف النصر توضح حقيقة الصور المنتشرة لها

وكالات / سما /

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إنتشار صور قيل أنها تعود للممثلة المصرية ​شيرين سيف النصر​ خلال حضورها جلسة محاكمة صديقتها التي قامت بسرقة منزلها، ردّت شيرين نافية ان تكون هذه الصور لها.

وقالت في تصريحات تناقلتها الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي:"أنا موجودة في لندن منذ فترة كبيرة لزيارة شقيقى وسأعود للقاهرة خلال الأيام المقبلة.. هذه صور شبيهتى ولكنها ليست صوري.. معرفش الناس بتجبيب الحاجات دى منين والصورة ليس لها علاقة بي نهائيا".

وأضافت:" أنها لم تدخل المحكمة أثناء محاكمة السيدة التي سرقتها، ولكنها حضرت فى النيابة منذ 5 أشهر فقط.".

وكانت أحدثت الصورة المنتشرة صدمة لدى المتابعين، الذين تفاجؤوا بالتغير الكبير في ملامحها وذلك قبل أن يتبين انها لا تعود لها.