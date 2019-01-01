وزارة الأوقاف تشارك في مؤتمر "إنساني تك" الدولي بالبحرين

شارك وفد مثل وزارة الوقاف والشؤون الدينية في فعاليات المؤتمر الدولي "إنساني تك" في نسخته الرابعة تحت شعار "التميز والتقنية لمستقبل الإنسانية" والذي عقد لمدة يومين في مملكة البحرين.

كما قام وفد الوزارة، يوم الثلاثاء، بزيارة سفارة دولة فلسطين لدى البحرين واطلع السفير خالد عارف على نتائج المؤتمر.

وضم الوفد مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني، إسماعيل أبو الحلاوة، ومدير عام وزارة الأوقاف، رئيس مجلس إدارة مستشفى الزكاة، احمد عباس، كما شارك في فعاليات المؤتمر الصحفي المختص في توثيق العمل الخيري، يوسف حساسنة.

المؤتمر الذي رعاه وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، جميل بن محمد على جميدان، الذي عقد بمشاركة 23 دولة، بينهم فلسطين، تطرقت محاوره الى استخدام التقنيات الحديثة في مجال العمل الخيري والوقفي، ونوقشت خلاله العديد من الأوراق العلمية، التي تطرقت الى دور الذكاء الصناعي في كسر حواجز العمل الإنساني، واهمية المؤسسات العصرية في العمل الإنساني، وريادة العمل الوقفي، اضافة الى أفضل ممارسات العمل الاجتماعي والخيري.

وتمثلت المشاركة الدولية في المؤتمر بممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية العاملة في المجالين الخيري والاجتماعي، والشركات المنتجة للحلول التقنية الداعمة للعمل الخيري والأجهزة والتطبيقات الكفيلة بتيسير حياة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة "ذوو العزيمة"، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين الدوليين في مجالات العمل الصحي والإنساني وبالتقنيات الحديثة للرعاية والتأهيل الاجتماعي.

والتقى الوفد الفلسطيني في المؤتمر مع المؤسسات والفعاليات المشاركة، وناقش معها امكانيات تنفيذ برامج وفعاليات مشتركة من خلال صندوق الزكاة الفلسطيني.

وقال ابو الحلاوة: قمنا من خلالا المؤتمر بالتعريف بنشاطات وبرامج صندوق الزكاة الفلسطيني، وكذلك اتيحت لنا الفرصة لعمل شراكات مع المؤسسات الخيرية لتحقيق الرؤيا بالانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى الاستدامة.

وتوجه أبو الحلاوة بالشكر إلى مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً، على حسن الاستقبال، وكذلك لمنظمي المؤتمر ولوزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، وكذلك للمؤسسات الخيرية التي تفاعلت مع برنامج صندوق الزكاة الفلسطيني.

واستقبل اليوم سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف باعضاء الوفد، حيث اطلعه الوفد على محاور المؤتمر وما توصل إليه من تنسيق وتعاون مع المؤسسات والدول المشاركة، واطلعه على فعاليات وأنشطة صندوق الزكاة الفلسطيني.

بدوره، رحب السفيرعارف بالوفد القادم من الوطن للمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يختص بالعمل الانساني والخيري خدمة للمجتمعات منوها ان شعبنا الفلسطيني ولظروفنا الخاصة تحت الاحتلال احوج ما يكون الى عمل انساني وخيري بمواصفات مؤسساتية ودولية بهدف دعم صمود ابناء شعبنا فوق ارضنا التي تتعرض في كل لحظة للنهب والمصادرة والاحتلال.

واثنى السفير عارف على اداء الوفد في المؤتمر وجهوده في تبادل الخبرات مع الوفود المشاركة منوها ان المؤسسات الفلسطينية عريقة وذات خيرة طويلة فيما يتعلق بالعمل الانساني والخيري، مع ضرورة الاستفادة من العمل التقني المؤسساتي العصري والحديث في هذا المجال الاغاثي والتنموي والصحي الهام في مجتمعنا.