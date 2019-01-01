صورة.. أصالة تثير جدلاً مجدداً حول علاقتها بزوجها طارق العريان

وكالات / سما /

نشرت المطربة أصالة عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة لها من على المسرح، أثناء إحيائها إحدى حفلاتها.

وجاء تعليقها على الصورة: “هنا أحيا … أشعر بوجودي، بأهميّة ما أملك… يصبح لكياني معنى، وهنا أكون معزوفة أفضفض وأُعبّر وأشكو وأضحك وأرى حتى الهموم تحنو عليّ، يدقّ قلبي وتتسارع دقّاته، وتتفتّح في حنجرتي ورودًا أراها، وتتراقص الدّنيا ألمًا وزهوًا”.

وأضافت: “نظرات مكسورة حزينة حولي، تتحوّل لبريق ترى في الأمل نجاة، فلا حزن يدوم إنّ كانت الموسيقى رفيقة درب، ولاهمّ يقتل إنّ كانت الأغنيه تروي تفاصيله، أغنياتي جزء منّ حكايتي، ولمّ تنته الحكاية بعد.. أصالة”.

وتفاعل جمهور أصالة مع هذا المنشور وتسألوا خلال التعليقات عن سر تلك الرسائل العاطفية والوجدانية التي باتت ترسلها من وقت لآخر وحقيقة انفصالها عن زوجها دون أن ترد على أي منها بوضوح.