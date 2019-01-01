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إسرائيل توجه رسالة لممثل مصري!

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توجه رسالة لممثل مصري!


وكالات / سما /

وجهت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية، رسالة تهنئ فيها الممثل المصري عمرو واكد لمشاركته مع الفنانة الإسرائيلية جال جادوت في فيلم جديد.

وكتبت الصفحة: "بعيدا عن السياسة.. تعاون فني بين مصري وإسرائيلية.. يسعدنا أن نرى الممثل المصري عمرو واكد يشارك إلى جانب بطلة فيلم المرأة الخارقة الإسرائيلية جال جادوت في فيلم جديد"، مضيفة: "نتمنى لهما النجاح والتألق في أعمال سينمائية جديدة وإلى المزيد من التعاون البناء في عالم متكامل المجتمعات".

وتسبب إعلان الفنان المصري عن مشاركته في الفيلم مع الفنانة الإسرائيلية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره العديد من النشطاء تطبيعا مع إسرائيل، وهو ما يرفضه المجتمع المصري.

#إسرائيل #ممثل مصري

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