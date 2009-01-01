التحقيق مع قس بلجيكي بسبب انتهاكات ضد الأطفال في أفريقيا الوسطى

وكالات / سما /

قال المدعي العام في مدينة لوفين البلجيكية اليوم الثلاثاء إنه يجري التحقيق مع قس بلجيكي بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق أطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد أن كان قد أدين بارتكاب جرائم مماثلة من قبل.

وأضاف المدعي العام في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن لوك ديلفت، الذي كان يشغل من قبل منصب المدير الوطني لمؤسسة كاريتاس الخيرية الكاثوليكية في جمهورية أفريقيا الوسطى، يخضع أيضًا للتحقيق لخرقه القيود المفروضة عليه بالنسبة للعمل مع الأطفال، على خلفية إدانته بتهمة الاعتداء على قُصّر عام .2012

وقال المتحدث تيري بونافينتورا لـ(د.ب.ا) أمس إن ديلفت لم يعد موظفا لدى كاريتاس، مضيفا أن المنظمة ليست على صله به منذ حزيران/ يونيو الماضي.

يشار إلى أن كاريتاس تعمل على حماية الأطفال من التجنيد بواسطة الجماعات المسلحة في أفريقيا الوسطى من بين أشياء أخرى.