اكتشاف شاهد قبر عمره 380 سنة في شمالي الصين

وكالات / سما /

ذكرت سلطات الدعاية المحلية أن شاهد قبر عمره 380 عاما اكتشف في محافظة نانخه في مقاطعة خبي شمالي الصين.

ويرجع تاريخ الشاهد إلى أسرة مينغ الامبراطورية ( 1368 - 1644 )، وتم اكتشافه في قرية دونغسانتشاو.

ويتألف الشاهد من لوحتين، تبلغ كل منهما 80 سنتيمترا من حيث الطول والعرض وبسماكة 18 سنتيمترا، بينما نقش على الشاهد 1445 رمزا صينيا يصف تاريخ أسرة اسمها باي وصاحب القبر باي شيانغ شيان، الذي كان مسؤولا كبيرا في عهد أسرة مينغ.

وقال لان جيان هوي، خبير تاريخ محلي إن الشاهد المحفوظ بشكل جيد يوفر مواد مهمة لدراسة تاريخ هجرة الإنسان في أوائل أسرة مينغ، بجانب السياسات والثقافة في أواخر عهد الأسرة المذكورة.