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غالبية الألمان يستهينون بالاكتئاب لدى كبار السن

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالبية الألمان يستهينون بالاكتئاب لدى كبار السن


وكالات / سما /

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يستهينون بالاكتئاب لدى كبار السن.

فقد أعرب 83% من الذين شملهم الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، عن اعتقادهم بأن الاكتئاب يصيب على وجه الخصوص الشباب ومن هم في منتصف العمر.

وذكرت المؤسسة الألمانية لإغاثة مرضى الاكتئاب اليوم أن كثيرا ما يستهين الأفراد بعلامات الاكتئاب لدى كبار السن، ويعتبرونها مرارة العمر.

وقال الطبيب النفسي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، أولريش هيجرل، إن هذا الجهل يؤدي أيضا إلى عدم معالجة المرض في الكبر أو معالجته بشكل خاطئ، ما يزيد بشدة من معدلات الانتحار في الكبر.

شمل الاستطلاع لـ"مؤشر الاكتئاب" الثالث 5350 ألمانيا تتراوح أعمارهم بين 18 و 79 عاما في تموز/يوليو الماضي. ويهدف المؤشر إلى رصد مدى معرفتهم باكتئاب كبار السن.

وذكر واحد من بين كل ستة أفراد شملهم الاستطلاع أنه من الأفضل على سبيل المثال إنفاق أموال على علاج المرضى صغار السن من الاكتئاب.

وفي الواقع، يعتبر الاكتئاب، بجانب أمراض الخرف، من أكثر الأمراض النفسية شيوعا في الكبر، ويمكن أن يصيب بحسب دراسات في ألمانيا نحو 6% من كبار السن.

#كبار السن #الاكتئاب #الألمان

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