  1. الرئيسية
  2. الصحة

مفعول سحري لتناول 4 أكواب من القهوة يومياً

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفعول سحري لتناول 4 أكواب من القهوة يومياً


وكالات / سما /

كشفت دراسة جديدة أن القهوة يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وحتى أمراض القلب، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأظهرت الدراسة أن شرب ما يصل إلى أربعة أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري.

وتوصل الباحثون في جامعتي "نافاري" في إسبانيا و"كاتانيا" بإيطاليا إلى وجود صلة بين استهلاك القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتشير الدراسات إلى أن شرب ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة يوميا يرتبط بنسبة أقل تقارب 25 في المائة من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وفي الدراسة، تم فحص الآلاف من الحالات من 8 دول مختلفة وأظهرت وجود علاقة إيجابية بين شرب القهوة وعدم ظهور مرض السكري من النوع 2.

وتشير أبحاث أحد الأطباء المشاركين في الدراسة إلى أن البوليفينول الموجود في القهوة مليء بمضادات الأكسدة التي تمنع الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وعلى وجه التحديد الأحماض الفينولية والفلافونيدات.

 
#القهوة #دراسة

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن نص رد حركة حماس الخطي بخصوص الانتخابات.. وهذا ابرز ما تناوله!

الاحتلال: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف واصابة مستوطنة بجراح

قناة عبرية تكشف عن تفاصيل خطة جديدة لتشكيل حكومة وحدة خلال الاسبوعين المقبلين

الرئيس : ليست لدينا مشكلة مع إيران.. وسنجري الانتخابات تحت كل الظروف وبأقصى سرعة

كاتب سعودي شهير يهاجم الشعب الفلسطيني من تل أبيب

هنية: سلمنا ردنا الإيجابي والمكتوب لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر

بعد "تمرد الليكود".. نتنياهو يلتقي رئيس الكنيست الاسرائيلي وهذا ما بحثاه

الأخبار الرئيسية

بنيت يقرر احتجاز جثامين الشهداء وعدم اعادتهم لعائلاتهم

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو يوجّه تحذيرًا للفصائل بغزة

الشيخ : الرئيس سيحدد موعد الانتخابات بعد عودته من قطر و على ضوء مضمون الردود

بينيت يتوعد غزة : من يطلق الصواريخ يتلقى الرد

860x484 (1)

بعد فشل لقاء اشتية.. المحررون المقطوعة رواتبهم يستأنفون الإضراب عن الماء