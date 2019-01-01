  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية و"بيرزيت" تتفقان على إبرام اتفاقية تعاون لخدمة التعليم

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اتفق وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، مع رئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة، خلال لقائهما، اليوم، على البدء بالتحضير لإبرام اتفاقية تعاون لخدمة التعليم.

وتركز الاتفاقية على عدة محاور أساسية؛ منها تشكيل لجان فنية مشتركة تضم أساتذة من "بيرزيت" مدعمة بدراسات متنوعة حول أجندة بحثية متفق عليها؛ وذلك دعماً لجهود الوزارة في إجراء تطوير مستند لحاجات المجتمع الفلسطيني.

كما تشمل الاتفاقية مشاركة "بيرزيت" في برنامج "ستيم فلسطين" الهادف لتشجيع الطلبة لتعلم التكنولوجيا والعلوم والرياضيات، إضافةً للتعاون لإنشاء مركز للبحث والتطوير التربوي ومتابعة برامج تدريب المعلمين.

وتأتي هذه الشراكة ضمن سعي وزارة التربية لتعزيز التكامل مع مختلف الجامعات؛ باعتبارها حاضنات للفكر والتعليم.

#التربية والتعليم #جامعة بيرزيت

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن نص رد حركة حماس الخطي بخصوص الانتخابات.. وهذا ابرز ما تناوله!

الاحتلال: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف واصابة مستوطنة بجراح

قناة عبرية تكشف عن تفاصيل خطة جديدة لتشكيل حكومة وحدة خلال الاسبوعين المقبلين

الرئيس : ليست لدينا مشكلة مع إيران.. وسنجري الانتخابات تحت كل الظروف وبأقصى سرعة

كاتب سعودي شهير يهاجم الشعب الفلسطيني من تل أبيب

هنية: سلمنا ردنا الإيجابي والمكتوب لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر

بعد "تمرد الليكود".. نتنياهو يلتقي رئيس الكنيست الاسرائيلي وهذا ما بحثاه

الأخبار الرئيسية

بنيت يقرر احتجاز جثامين الشهداء وعدم اعادتهم لعائلاتهم

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو يوجّه تحذيرًا للفصائل بغزة

الشيخ : الرئيس سيحدد موعد الانتخابات بعد عودته من قطر و على ضوء مضمون الردود

بينيت يتوعد غزة : من يطلق الصواريخ يتلقى الرد

860x484 (1)

بعد فشل لقاء اشتية.. المحررون المقطوعة رواتبهم يستأنفون الإضراب عن الماء