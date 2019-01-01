التربية و"بيرزيت" تتفقان على إبرام اتفاقية تعاون لخدمة التعليم

رام الله / سما /

اتفق وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، مع رئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة، خلال لقائهما، اليوم، على البدء بالتحضير لإبرام اتفاقية تعاون لخدمة التعليم.

وتركز الاتفاقية على عدة محاور أساسية؛ منها تشكيل لجان فنية مشتركة تضم أساتذة من "بيرزيت" مدعمة بدراسات متنوعة حول أجندة بحثية متفق عليها؛ وذلك دعماً لجهود الوزارة في إجراء تطوير مستند لحاجات المجتمع الفلسطيني.

كما تشمل الاتفاقية مشاركة "بيرزيت" في برنامج "ستيم فلسطين" الهادف لتشجيع الطلبة لتعلم التكنولوجيا والعلوم والرياضيات، إضافةً للتعاون لإنشاء مركز للبحث والتطوير التربوي ومتابعة برامج تدريب المعلمين.

وتأتي هذه الشراكة ضمن سعي وزارة التربية لتعزيز التكامل مع مختلف الجامعات؛ باعتبارها حاضنات للفكر والتعليم.