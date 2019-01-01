لهذا السبب ..حركة "النجباء" العراقية تهدد مجددا إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أكد ناطق بلسان فصيل شيعي عراقي مُسلّح مقرب من إيران، الليلة الماضية، أنه إذا اندلعت حرب بين حزب الله وسوريا مع إسرائيل، فإن أعضاء الفصيل سيشاركون بها.



وحسب i24NEWS العبرية، فإن الناطق بلسان "النجباء" نصر الشمري، قال إن النشطاء سيكونون في طليعة المقاتلين الجهاديين، الذين يقاتلون إسرائيل.



وأضاف أن "المقاتلون لا يرى أي خيار آخر، سوى قتال إسرائيل، انطلاقاً من واجبهم الديني ومبادئهم".



وأفادت القناة نفسها، بأن النشطاء وجهوا تهديدات مماثلة لإسرائيل، في السنوات الأخيرة. ونسبت تقارير غربية لإسرائيل مؤخراً، ضربات لأهداف تابعة للفصائل الشيعية المسلحة في العراق.