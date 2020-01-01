بدء تشغيل جهاز "الشمس الاصطناعية" الصيني في عام 2020

وكالات / سما /

من المتوقع أن يتم تشغيل جهاز "إتش.إل-2إم توكاماك"، الجيل الصيني الجديد من "الشمس الاصطناعية"، بحلول عام 2020، حيث تسير أعمال التركيب بسلاسة منذ وصول نظام اللفائف في يونيو.

ويهدف الجهاز المصمم لتكرار التفاعلات الطبيعية التي تحدث في الشمس باستخدام غازات الهيدروجين والديوتيريوم كوقود، يهدف إلى توفير الطاقة النظيفة من خلال الاندماج النووي الذي يتم التحكم فيه.

وقال دوان شيوي رو، رئيس معهد جنوب غربي الصين للفيزياء التابع للمؤسسة النووية الوطنية الصينية، إن الجهاز الجديد، الذي يتميز بهيكل وتحكم أكثر تطوراً، من المتوقع أن يولد بلازما تزيد حرارتها على 200 مليون درجة مئوية.

صرح دوان بذلك في مؤتمر الصين للطاقة الاندماجية لعام 2019 المنعقد في لهشان بمقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وأشار المسؤول المذكور إلى أن الشمس الاصطناعية ستوفر دعما فنيا رئيسيا لمشاركة الصين في مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي، وكذلك التصميم الذاتي لمفاعلات الاندماج وبنائها.