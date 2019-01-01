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منتدى الإعلاميين يدين زيارة وفد إعلامي عربي لكيان الاحتلال

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن أسفه البالغ لزيارة وفد يضم إعلاميين ونشطاء من عدّة ‎دول عربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بدعوةٍ من وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي في أبشع صور التنكر للدم الفلسطيني ولحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وفي طعنة لصدور الأسرى القابعين في سجون الاحتلال عامة والأسير الشهيد سامي أبو دياك خاصة، ودون أدنى اعتبار للموقف الأصيل للشعوب العربية والإسلامية الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال الإرهابي.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن الزيارة المشؤومة تمثل انقلابا على دور الدعم والمناصرة المنشود لحقوق الشعب الفلسطيني، وتعتبر انحيازاً سافراً إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى جاهداً لتبيض سجله الإجرامي الدموي، ويحاول بكل إمكانياته تجاوز القضية الفلسطينية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني، إذ تأتي هذه الزيارة لتقدم الخدمات المجانية للاحتلال وكضوء أخضر لمواصلة انتهاكاته وجرائمه بحق البشر والشجر والحجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين رفضه المطلق لكل صور التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا النقابات والاتحادات الصحفية بضرورة اتخاذ إجراءات عملية بحق كل من يتجرأ على تجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي البشع الذي ولغ في دماء الأبرياء ومازال يرتكب الجرائم تلو الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل إلا من إرادته وإيمانه بحقه.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وسائل الإعلام العربية إلى التصدي لمحاولات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة ذلك بإصرار وعزيمة عبر لفظ كل من تسول له نفسه الاصطفاف إلى جانب عدو الأمة العربية والإسلامية بمسميات براقة وغارقة في الوهم والتيه وبعيدة كل البعد عن حقوق الشعب الفلسطيني.

#منتدى الإعلاميين #الاحتلال

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