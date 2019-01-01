بشرى سارة للأندية في قطاع غزة

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن وجود دفعة مالية للأندية في قطاع غزة, من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت التقارير, أن جبريل الرجوب رئيس الاتحاد, أعطى موافقته على صرف المستحقات المالية خلال الأسابيع المقبلة, والتي تتضمن دفعة مالية للأندية.

ومن المقرر أن تساهم هذه الدفعة في حل جزء من مشاكل الأندية المالية, إذ يعاني الكثيرون من عدم قدرتهم على دفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية.

يشار إلى أن الكثير من الأندية أعلنت فسخ تعاقدها مع العديد من اللاعبين, بسبب عدم قدرتها على الإيفاء بالمطالب المالية.