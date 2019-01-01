عودة يرحل عن صفوف "شباب الخليل"

رام الله / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن رحيل المدير الفني بهجت عودة عن تدريبات شباب الخليل, عقب الخسارة الأخيرة أمام هلال القدس (0-2), ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وأكدت التقارير, أن شباب الخليل فسخ عقده مع المدرب عودة بالتراضي مؤخرا, وسط أنباء عن تعيين خضر عبيد خلفا له.

ويحتل "العميد" المركز الثالث حاليا في دوري المحترفين برصيد 10 نقاط, بفارق الأهداف أمام نظيره ترجي واد النيص.

يشار إلى أن شباب الخليل تعرض للعقوبة بخوض جميع مبارياته المتبقية من مرحله الذهاب خارج ملعبه, بعد الأحداث التي جرت في اللقاء الأخير أمام هلال القدس.