فوز وتعادل بافتتاح بطولة الجامعات

غزة / سما /

فاز فريق الكلية الجامعية على نظيره كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية (5-3), في افتتاح منافسات بطولة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي, التي تنظمها وزارة الشباب والرياضية على صالة سعد صايل بغزة, تحت رعاية مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا".

وحضر افتتاح البطولة أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة, وجابر عياش مدير عام الشؤون الرياضية بالوزارة, وعلاء منصور ممثل مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا", والعديد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي.

وتفوق فريق الكلية الجامعية على كلية مجتمع غزة (5-3) في اللقاء الافتتاحي, قبل أن تنتهي المواجهة الثانية بالتعادل الإيجابي (1-1) بين الجامعة الإسلامية وجامعة غزة.