  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فوز وتعادل بافتتاح بطولة الجامعات

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز وتعادل بافتتاح بطولة الجامعات


غزة / سما /

فاز فريق الكلية الجامعية على نظيره كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية (5-3), في افتتاح منافسات بطولة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي, التي تنظمها وزارة الشباب والرياضية على صالة سعد صايل بغزة, تحت رعاية مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا".

وحضر افتتاح البطولة أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة, وجابر عياش مدير عام الشؤون الرياضية بالوزارة, وعلاء منصور ممثل مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا", والعديد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي.

وتفوق فريق الكلية الجامعية على كلية مجتمع غزة (5-3) في اللقاء الافتتاحي, قبل أن تنتهي المواجهة الثانية بالتعادل الإيجابي (1-1) بين الجامعة الإسلامية وجامعة غزة.

 
#بطولة الجامعات

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن نص رد حركة حماس الخطي بخصوص الانتخابات.. وهذا ابرز ما تناوله!

الاحتلال: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف واصابة مستوطنة بجراح

قناة عبرية تكشف عن تفاصيل خطة جديدة لتشكيل حكومة وحدة خلال الاسبوعين المقبلين

الرئيس : ليست لدينا مشكلة مع إيران.. وسنجري الانتخابات تحت كل الظروف وبأقصى سرعة

كاتب سعودي شهير يهاجم الشعب الفلسطيني من تل أبيب

هنية: سلمنا ردنا الإيجابي والمكتوب لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر

اصابة العشرات في مسيرات غاضبة تعم الضفة تنديدا بقرارات امريكا واستشهاد الاسير ابو دياك

الأخبار الرئيسية

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو يوجّه تحذيرًا للفصائل بغزة

الشيخ : الرئيس سيحدد موعد الانتخابات بعد عودته من قطر و على ضوء مضمون الردود

بينيت يتوعد غزة : من يطلق الصواريخ يتلقى الرد

860x484 (1)

بعد فشل لقاء اشتية.. المحررون المقطوعة رواتبهم يستأنفون الإضراب عن الماء

محدث: الاحتلال يقصف أهدافًا فجر اليوم بغزة والمقاومة تطلق النار تجاه طائراته