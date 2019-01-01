دي يونج: ميسي أحق بالكرة الذهبية من فان دايك

وكالات / سما /

قال فرينكي دي يونج، متوسط ميدان برشلونة، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو “الأفضل على الإطلاق”، وأقر بأن البولجا يستحق جائزة الكرة الذهبية أكثر من مواطنه فيرجيل فان دايك.

ويستضيف برشلونة خصمه بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، في لقاء يبحث فيه البارسا عن الفوز لحسم تأهله للدور القادم.

وقال الهولندي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: “أنا لست نادماً على القدوم إلى البارسا، أنا سعيد جداً لوجودي هنا، لأنني أستمتع حقاً بهذا الفريق، إنه شيء رائع، نحن في الصدارة أوروبياً ومحلياً، رغم قدرتنا على تقديم أداء أفضل”.

وتابع: “نحن نعرف أنه يمكننا التحسن، لقد تحدثنا كثيراً حول هذا الأمر في غرفة الملابس، وعملنا كثيراً، يمكننا تحسين أنفسنا، لكننا لا نقدم مستويات سيئة كما يعتقد البعض، ضد بوروسيا دورتموند يتعين علينا الفوز”.

وأضاف في نفس السياق: “أنا سعيد بما ألعبه من دقائق، أنا أحب ذلك، أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، لست بحاجة للراحة، عندما تصل إلى نادٍ جديد، عليك أن تتعلم كيف تتحسن وتتكيف”.

وحول المركز الذي يحب اللعب فيه داخل أرضية الملعب، قال دي يونج: “لقد قلت ذلك دائماً، ليس من المهم بالنسبة لي أن ألعب في الارتكاز أو في الداخل، المهم هو أن ألعب، ومن الأفضل أن يتم سؤال المدرب حول المركز الذي يناسبني”.

وبخصوص جائزة الكرة الذهبية، قال دي يونج: “ميسي هو أفضل لاعب في العالم، لذلك يجب أن يتوج بها.. فان دايك قدم موسماً رائعاً، لكن يجب أن يفوز بها ميسي، إنه الأفضل بلا شك”.